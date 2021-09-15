banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı
Merkez Bankası’ndan 3,4 milyar dolarlık rezerv adımı
Merkez Bankası’ndan 3,4 milyar dolarlık rezerv adımı
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum

Başkan Bıyık, Mehmetçikleri askere uğurladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, asker ocağına gidecek gençleri yalnız bırakmayarak asker uğurlama eğlencelerine katıldı.

KOCAELİ 15.09.2021, 13:13
Başkan Bıyık, Mehmetçikleri askere uğurladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, asker ocağına gidecek gençleri yalnız bırakmayarak asker uğurlama eğlencelerine katıldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, askere gidecek gençleri yalnız bırakmıyor. Asker uğurlama eğlencelerine katılan Başkan Muzaffer Bıyık, gençler ve aileleriyle heyecanlarını paylaşıyor. Darıca’dan ayrılarak asker ocağına gidecek gençleri uğurlayan Başkan Muzaffer Bıyık, içinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu çanta hediye ederek hayırlı tezkereler diledi.

Gençlerle sohbet edip duygularını paylaşan Başkan Muzaffer Bıyık, “Askerlik Türk milleti için en kutsal görevlerden biridir. Askerine Peygamberinin ismini veren Mehmetçiğim diyen, asker ocağına Peygamber Ocağı diyen bir milletin evlatları olarak askere gitmek bizim için düğün bayram anlamı taşır. Sizlerle gurur duyuyoruz. Ayağınıza taş değmesin inşallah. Rabbim bütün askerlerimizi korusun. Sağ salim gidip dönün inşallah. Gençlerimizin, askerlik vazifesini yerine getirip kazasız belasız gidip dönmelerini diliyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0