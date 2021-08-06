Başkan Aygün, itfaiye merkezini ziyaret etti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret etti.

Türkiye genelinde son sekiz günde 44 ilde çıkan 197 orman yangınının 185’i kontrol altına alınırken, devam eden yangınların söndürülmesi için de başta itfaiye teşkilatları olmak üzere tüm ilgili birimler özveriyle görev yapıyor. 5 ilde 12 orman yangınını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken itfaiyeciler gece, gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte Derince’de yer alan İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret ederek, kahraman itfaiyecilerle bir araya geldi.

İtfaiyecilere teşekkür eden Başkan Aygün, “Yangın bölgesinde canla, başla mücadele eden itfaiye ve diğer kahraman personellerimize çok şey borçluyuz. Sizlerin nezdinde kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.