Başkan Aygün: "En büyük gücümüzü gençlerimizden alıyoruz"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürürken en büyük gücümüzü gençlerimizden alıyoruz" dedi.

AK Parti Derince İlçe Gençlik Kolları, Çenedere Mesire Alanı’nda piknik etkinliği düzenledi. AK Parti mahalle teşkilatları ve birimlerin katıldığı etkinlikte, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de yer aldı. Gençlerle sohbet eden Aygün, AK Parti’nin başarısındaki en önemli unsurlardan birinin gençlik kollarının çalışmaları olduğunu belirtti. Gençliğe yönelik çalışmalara öncelik verdiklerini belirten Başkan Aygün, ilçede hizmete sundukları gençlik ve spor merkezleri ile spor alanları projeleriyle tesisleşme hamlesine hız verdiklerini kaydetti. Aygün, "2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürürken en büyük gücümüzü gençlerimizden alıyoruz" dedi.