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Başiskele’nin ilk kütüphanesi yıl sonu tamamlanacak

Başiskele’nin ilk halk kütüphanesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

KOCAELİ 25.09.2021, 11:18
Başiskele’nin ilk kütüphanesi yıl sonu tamamlanacak

Başiskele’nin ilk halk kütüphanesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Başiskele Belediyesi, ilçenin geleceğine yönelik projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu projelerden biri olan ve inşaası devam eden Başiskele Halk Kütüphanesinin ilçenin sosyal, kültürel ve eğitim alanında gelişimine katkı sunması hedefleniyor. Barbaros Mahallesi İlke Sokak üzerinde 1000 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Başiskele Halk Kütüphanesinde çalışmaların bu yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Çalışmaların sürdüğü alanda, binanın dış cephe giydirmeleri yapılmaya başlandı.

Başiskelelilerin keyifli ve verimli vakit geçirebileceği kütüphanenin içerisinde özel kitap koleksiyonları ve e-kitap arşivleri bulunacak olup, 92 metrekarelik okuma salonu, 123 metrekarelik kitap koleksiyonu alanı, 1. katta 115 metrekarelik serbest çalışma alanı da yer alacak. Ayrıca kitapseverler 100 metrekarelik kafeteryada çay ve kahve eşliğinde veya binanın dış tarafında veranda da yapılacak olan halk kütüphanesinde açık havada kitap okuma keyfini sürebilecekler.

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