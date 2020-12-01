Başiskele’de yol çalışmaları devam ediyor

Başiskele Belediyesi, alt yapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddelerin üst yapı çalışmalarını tamamlamaya devam ediyor.

İlçede yeni açılan imar yolları ve alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarda, vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşımı için Başiskele Belediyesi ekiplerince kilitli parke çalışması yapılıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan Doğru, Şeftali ve Altın sokaklarının ardından Fatih Mahallesi ile Yakacık Mahallesi sınırında yer alan 450 metrelik Beşçeşme Sokak da kilitli parke taşlarına kavuştu. Kısa sürede tamamlanan çalışmalardan memnun kalan vatandaşlar, Başiskele Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.