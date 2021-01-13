Başiskele’de son bir yılda 70 bin ton atık toplandı

Başiskele Belediyesi, sıfır atık seferberliği kapsamında yaptığı çalışmalar ile 2020 yılında 70 bin atık geri dönüşüm çalışmaları kapsamında toplanarak çevrenin kirlenmesi engellendi.

Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir doğa bırakmayı hedefleyen Başiskele Belediyesi, sıfır atık seferberliğine ve geri dönüşüme büyük önem veriyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atıkların geri kazandırılarak ekonomiye katkı sağlaması, evlerde atık miktarının azaltılması ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasıyla çevrenin korunması konusunda yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 63 bin 500 ton evsel katı atık, 4 bin 700 ton ambalaj atık, bin 300 ton atık cam, 2,3 ton atık pil, 4 ton bitkisel atık yağ, 8,3 ton atık elektrikli elektronik eşya ve 165 ton tekstil atık toplayarak yaklaşık 70 bin ton atığı geri dönüşümü gerçekleştirildi. Toplanan atıklar ile çevrenin kirlenmesi engellenirken, geri dönüştürülen atıklar da ekonomiye kazandırıldı.