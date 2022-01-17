Başiskele Çocuk Üniversitesi’ne ön kayıtlar başladı

Başiskele Çocuk Üniversitesi’nden eğitim desteği almak isteyen öğrenciler için online ön kayıtlar başladı. Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle "Sosyal Sorumluluk Projesi" olarak hayata geçirilen ve özel yetenekli öğrencilere ücretsiz olarak; eğitim, rehberlik ve akademik danışmanlık hizmeti veren Başiskele Çocuk Üniversitesi’nden bu yıl ilk kez yararlanmaya başlayacak öğrenciler için ön kayıtlar 14 Ocak 2022 Cuma gününden itibaren internet üzerinden ön kayıtlar alınmaya başlandı. 8-12 yaş aralığındaki özel yetenekli tanısı konulmuş öğrenciler, 19 Ağustos 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar online ön kayıt yaptırabilecek.