Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde yeni dönem kayıtları başladı

Başiskele Çocuk Üniversitesi’nden eğitim desteği almaya hak kazanan özel yetenekli öğrenciler kayıtlarını yaptırmaya başladı.

Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle “Sosyal Sorumluluk Projesi” olarak hayata geçirilen ve özel yetenekli öğrencilere ücretsiz olarak eğitim, rehberlik ve akademik danışmanlık hizmeti veren Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde kayıtları başladı. Çocuk Üniversitesi’nden eğitim desteği almaya hak kazanan 160 öğrenci ve velileri Çocuk Üniversitesi’ni ziyaret ederek dönem içinde yapılması planlanan eğitimler ile ilgili detaylı bilgi alırken kayıtlarını da tamamladı. Çocuk Üniversitesi’nde bu yıl eğitim desteği alacak 160 öğrencinin yanı sıra toplam 920 özel yetenekli öğrenci de örgün eğitim desteği alacak.