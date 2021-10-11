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Başı pencere demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde oyun oynarken başı pencere demirine sıkışan kız çocuğunu itfaiye ekibi kurtardı.
KOCAELİ 11.10.2021, 15:31
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde oyun oynarken başı pencere demirine sıkışan kız çocuğunu itfaiye ekibi kurtardı.
Olay, İzmit ilçesine bağlı Cedit Mahallesi İncir Sokakta bulunan gecekondu evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede oyun oynayan yabancı uyruklu M.J., başını pencerenin demir korkuluklarının arasına soktu. Parmaklıklardan başını çıkartamayınca ağlamaya başlayan M.J.’nin ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Çalışma başlatan itfaiye ekibi, makineyle demirlerin arasını aralayarak küçük kızı kurtardı. Korkan ve ağlayan M.J. itfaiye erleri tarafından sakinleştirildi.