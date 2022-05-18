banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

Son Dakika
Ayder balı
Ayder balı "Coğrafi İşaret Tescili" aldı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinin Tamamlandığında Nasıl Olacak?
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinin Tamamlandığında Nasıl Olacak?
Buse Naz Çakıroğlu: “Altın madalya istiyoruz”
Buse Naz Çakıroğlu: “Altın madalya istiyoruz”
Serbest piyasada fındık fiyatı yükseldi
Serbest piyasada fındık fiyatı yükseldi

Başarılı isimler gençlere ilham oldu

Başiskele Belediyesi tarafından Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi. Zirveye katılan alanında uzman kişiler, gençlere kariyer yolculuklarıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

KOCAELİ 18.05.2022, 19:20
Başarılı isimler gençlere ilham oldu

Başiskele Belediyesi tarafından Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi. Zirveye katılan alanında uzman kişiler, gençlere kariyer yolculuklarıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Başiskele Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi. Başiskele sahilinde bulunan bir otelde düzenlenen zirveye, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Teknoloji ve Sağlık Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Muzaffer Elmas, önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçe protokolü ve lise öğrencileri katıldı.

Özlü: "Kariyer Zirvesi’ni kurumsallaştırmayı istiyoruz"

Açılış konuşmasını yapan Başkan Özlü, "Spordan sanata, eğitimden sosyal yaşam alanlarına, kütüphanelerden Gençhanelere birçok alanda gençlerimize hizmetler sunuyor ve kardeşlerimiz ile teması hiç koparmıyoruz. Bugün ilkini düzenlediğimiz Başiskele Kariyer Zirvesi’nin, Başiskele’de her yıl gençler ile beraber bir araya geldiğimiz Gençlik Haftası’nda geleneksel hale getirerek kurumsallaşması en büyük arzumuz. İnşallah bu Kariyer Zirvesi ile edindiğimiz tecrübeyle daha güzel zirve ve çalışmaları hep birlikte yapacağız" dedi.

Elmas: "Onların dilinden konuşmak zorundayız"

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Hep söylüyoruz ya dünya çok hızlı değişiyor. Aslında bu bizlerin dünyası. Bizim gibiler için dünya karmaşık hale geliyor. Dünyadaki bu değişime teknolojik gelişime en yakın kişiler gençler. Biz gençlerin dilinden konuşmadan onlara bir değer aktaramayız. Bunun yaş ile bir ilgisi yok. Onların dilinden konuşmak zorundayız. Eskiden gençlerin etrafında bir labirent vardı. Ama şimdi bu labirent kalktı. Eski geleneksel usullerle gençlere bir şey katmanın çok çok zor olduğunu anlamalıyız. Bulunduğunuz yerde en iyisini yapmaya çalışın. Hangi görevi yapıyorsanız onun en iyisini yapmaya çalışın. Kariyeri de böyle anlatabilirim bulunduğu işi en iyi yapmak. İnşallah hep birlikte bu bölgeye değer katan işler yaparız" diye konuştu.

Hülagü: "Ahlaki ve erdemli duruşu kaybetmezseniz her görevde başarılı olursunuz"

Prof. Dr. Elmas’ın ardından konuşma yapan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise "Kocaeli, ülkemizin sanayisinin kalbi. Ara eleman yetişmesi konusunda ciddi avantajı var. Benim önerim neyi yaparsanız yapın ahlaki ve erdemli duruşu kaybetmezseniz her görevde başarılı olursunuz. Bu toprakların çocuklarının genetik yapısı temiz. Ne yaparsanız yapın işinizi düzgün yapın. Başarısız olmak mümkün değil. Severek yapmak aidiyet duygusunu üstlenmek çok önemli. Alt yapının hepsi yeterli. Yeter ki biz olarak değerlerimizin kıymetini bilelim" şeklinde konuştu.

Büyükakın: "Önce ne olacağınıza karar vereceksiniz"

Açılış oturumunun son konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, başarının sihirli formülü olmadığını söyledi. Büyükakın, "Başarının 2 formülü var. Birincisi çalışmak. Herkes biliyor çalışmanın kaçınılmaz olduğunu. Bunu herkes bilirken niye birileri başarılı gözükürken diğerleri öyle gözükmüyor. Bunun nedeni disiplin. Bunu asla unutmayın. Akılda kalması için metaforlar kullanılır. Başarılı olmak için bazı büyük taşlar var. Bunlardan biri aile. Aile ile mutlu değilseniz başkan olsan ne olur, olmasan ne olur. Önce ne olacağınıza karar vereceksiniz. Ne olmak istediğinize siz kendiniz karar vereceksiniz. Amaçsız hiçbir hedefin anlamı yok. Yaptığınız şey her ne ise onu en iyi şekilde yapmaya odaklanın. Yaşadığınız hayatın keyfini çıkarın" ifadelerini kullandı.

7 oturumdan oluşan zirvenin moderatörlüğünü gazeteci ve haber spikeri Ece Üner yaptı. Programın 1. oturumunda insan kaynakları uzmanları gençlere tavsiyelerde bulundu. Programın 2. oturumunda ise "Yükselen Değer Milli Teknolojilerimiz" konulu söyleşi gerçekleştirildi. Alanında uzman kişiler, milli teknolojilere ilişkin gençlere bilgilendirmeler yaptı. 3. oturumda girişimcilik görüşüldü. Zirvenin 4. oturumunda Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran "Stratejik Liderlik" isimli konuşma gerçekleştirdi.

Genç milletvekilleri katıldı

"Gençlik Sensin Gelecek Senin" sloganıyla düzenlenen Başiskele Kariyer Zirvesi’ne Türkiye’nin en genç milletvekilleri Rümeysa Kadak ve Selman Özboyacı da katıldı. Milletvekilleri, öğrencilere kariyer yolculuklarıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. "Kariyer Yolculuğum" başlığıyla verilen zirvenin 5. oturumunda genç milletvekillerinin yanı sıra söz alan gazeteci Ersin Çelik ve Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ufuk Koçak da katılımcılara iş hayatındaki kariyer basamaklarını nasıl tırmandıklarını anlattı. Zirvenin 6. oturumunda da metaverse konusuna ilişkin gençlerin merak ettiği sorular cevaplandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
11°
gök gürültülü yağmurlu