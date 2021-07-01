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Aygün ve Büyükakın Derinceliler ile buluştu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile birlikte vatandaşlara bir araya gelerek isteklerini dinledi.

KOCAELİ 01.07.2021, 11:38
Aygün ve Büyükakın Derinceliler ile buluştu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile birlikte vatandaşlara bir araya gelerek isteklerini dinledi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe halkı ile sık sık bir araya gelerek onların yanında olmaya özen gösteriyor. Bu kapsamda Başkan Aygün son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve beraberindekilerle birlikte ilçe merkezinde yer alan çay evinde vatandaşlarla bir araya geldi. Derince ve Kocaeli genelinde hayata geçen projeler hakkında vatandaşlara bilgiler veren başkanlar daha sonra vatandaşlardan gelen talepleri dinledi.
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