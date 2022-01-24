Ara tatil keyfi, sanat ve eğlence atölyelerinde başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ara tatilde çocuklar için hazırladığı sanat ve eğlence atölyeleri başladı. Çocuklar yarıyıl tatilinin ilk gününde etkinliklerin düzenlendiği Kocaeli Kongre Merkezi ile Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’ne koştu. 7-13 yaş arasındaki çocuklar kurulan atölyelerde gönüllerince bir gün geçirdi.

Etkinliklerin İzmit’teki merkezi olan Kocaeli Kongre Merkezi sabah 11.00 itibariyle kapılarını çocuklara açtı. Velileri ile birlikte Kongre Merkezi’ne gelen minikleri burada ilk olarak Karagöz, Hacivat ve Keloğlan karşıladı. Minikler daha sonra kendileri için hazırlanan Filografi, Ahşap Boyama, Karagöz-Hacivat ve KO-MEK Ekmek Yapımı Atölyelerine alındı. Burada uzman eğitmenler gözetiminde filografi ve ahşap boyama tekniklerini öğrenen öğrenciler, Sırrı Paşa Salonu’nda ise Karagöz Hacivat oyununu ise büyük bir keyifle izledi.

Her şey çocuklar için

Cuma gününe kadar devam edecek olan Sanat ve Eğlence Atölyelerinde her çocuk kendine uygun bir etkinlik bulacak. Etkinliklerin gerçekleştirileceği alanlarda; Ormanya ağaç dikimi boyama, kukla kulik masal atölyesi, ebru atölyesi, Türk Dünyası çocuk oyunları, çamurdan oyuncak yapımı, anne çocuk kahve yapımı atölyesi, geleneksel motifler, halı dokuma, bez bebek, geleneksel oyuncak yapımı, Karagöz Hacivat tasvir yapımı atölyesi, keçe atölyesi, taş boyama atölyesi, Ormanya kuş yemliği atölyesi, geleneksel zeka ve strateji oyunları, şerbet yapımı atölyesi, bilim merkezi El Razi sihirli deney, köy seyirlik oyunları, ıhlamur baskı atölyesi, sihirli taşlar mozaik atölyesi ve Kağıt Müzesi origami atölyesi yer alacak. Etkinlikler kapsamında ayrıca çocuklar için masal dinletileri gerçekleştirilecek.