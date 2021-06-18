Alzheimer Yaşam Evi hasta kabulüne başladı

Hastalarının ve yakınlarının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla İzmit Belediyesi tarafından açılan Alzheimer Yaşam Evi’nde hasta kabulüne başlandı.

İzmit Belediyesi, Alzheimer hastalarının sosyal yaşama uyumunu arttırmak ve bakımları konusunda yakınlarına yardımcı olmak adına Alzheimer Yaşam Evi’ni hayata geçirdi. Malta Mahallesi’nde açılışı yapılan Alzheimer Yaşam Evi kayıt kabulüne başladı. Alzheimer Yaşam Evi’nden hizmet alabilmek için hasta yakınları telefon, internet veya yüz yüze olarak başvuruda bulunabilecek. Başvurular Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’na yönlendirilecek. Alzheimer hastasının uygunluğuna dair rapor Nöroloji Ana Bilim Dalı tarafından belediyeye iletilecek. Rapordaki uygunluk durumuna göre Alzheimer hastası Alzheimer Yaşam Evi’ne kaydolacak.

Günde 16 kişiye hizmet verecek olan Alzheimer Yaşam Evi’nde, sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve yaşlı bakım teknikeri ile birlikte hizmet verilecek. Alzheimer Yaşam Evi’nde; zihinsel aktiviteler, paylaşım saati uygulamaları, psikomotor aktiviteler, kuşaklar arası iletişim aktiviteleri, fiziksel egzersizler, kültür sanat aktiviteleri, sosyo-kültürel geziler ve müzik-ritim aktiviteleri olacak.