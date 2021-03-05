AFAD deprem haftasında vatandaşı bilgilendirdi

Kocaeli’de 1-7 Mart deprem haftası dolayısıyla AFAD İl Müdürlüğü’nden 2 personel ve 5 AFAD gönüllüsü, broşür ve kitapçık dağıtarak vatandaşı bilgilendirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kocaeli İl Müdürlüğü, 1-7 Mart deprem haftası dolayısıyla İzmit’teki bir alışveriş merkezi içerisinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte alışveriş merkezindeki vatandaşlara broşür dağıtılırken, aynı zamanda deprem sonrasında enkazda kullanılan, beton patlatma, demir kesme, enkaz altı görüntüleme, akustik sismik dinleme cihazları tanıtılı.