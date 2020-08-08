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Adnan Menderes üst geçidindeki yürüyen merdiven kapatılacak
İZMİT PİŞMANİYECİLER MEYDANI’NDA BAŞLAYAN ÇALIŞMALAR NEDENİYLE ADNAN MENDERES ÜST GEÇİDİNDEKİ YÜRÜYEN MERDİVEN KAPATILACAK.
KOCAELİ 08.08.2020, 12:10
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İzmit Pişmaniyeciler Meydanı’nda başlayan çalışmalar nedeniyle Adnan Menderes Üst Geçidindeki yürüyen merdiven kapatılacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in sembolü niteliğindeki pişmaniye için kentin merkezinde bulunan alana Pişmaniyeciler Meydanı inşa ediyor. Halkevi’nde bulunan eski balıkçıların bulunduğu alanda yapımına başlanan İzmit Pişmaniyeciler Meydanı için Adnan Menderes Üst Geçidindeki yürüyen merdiven vatandaşların güvenliği için kapatılacak.
10 Ağustos Pazartesi günü itibariyle yürüyen merdiven 1 ay süreyle kapalı kalacak. Adnan Menderes üst geçidinde çalışmalar nedeniyle kapatılan asansör ise 10 Ağustos Pazartesi günü itibariyle yeniden faaliyete geçecek.
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