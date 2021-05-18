19 Mayıs ruhunu yansıtan proje hızla ilerliyor

Derince Cımbızdere Peyzaj projesini yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Projemiz, 19 Mayıs’ın ruhuna ve hedeflerine uygun bir anlayışın eseri olacaktır” dedi.

Toplam 58 bin metrekare alanda yapılacak ve bölgeye 40 bin metrekare nitelikli aktif yeşil alan kazandırılacak Derince Cımbızdere Peyzaj Projesini yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bölgedeki çocuklara ve gençlere, çalışmanın detayları hakkında bilgi verdi. Çalışmanın tüm görsellerini gençlerle paylaşan ve fikirlerini alan Başkan Büyükakın, Cımbızdıre Projesini çok beğenen gençlerden tam not alan çalışmanın tamamlanmasıyla bu bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacaklarını dile getirdi. Eski futbol sahasının yerine daha büyüğünün yapılacağını da gençlere ifade eden Başkan Büyükakın, “İnşallah burada birlikte spor yapar, eğlenir, güler ve bu sahada kısa bir futbol şöleniyle yeteneklerimizi konuştururuz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan ve teknik ekipleri de hazır bulunduğu incelemede 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na da vurguda yapan Başkan Büyükakın, “Gençlerimizin hayatlarına değer katacak, taleplerine cevap verecek projelere imza atmaya devam ediyoruz. Derince Cımbızdere Peyzaj Projemiz, 19 Mayıs’ın ruhuna ve hedeflerine uygun bir anlayışın eseri olacaktır. Kökü mazide gözü atide bir gençlik idealimiz doğrultusunda gençlerimizle bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Bölge halkı için bin 500 m yürüyüş yolu, trekking yolları, 780 metre bisiklet yolu, bisiklet park alanları, araç yolları ve otoparkların yapılacağı proje hakkında da detayı bilgi veren Büyükakın, “Çalışmalarımız kapsamında mevcut halı sahayı modernize edip büyüteceğiz, yanına da sosyal tesisi yapacağız. Üç bin metrekarelik piknik alanı, 800 metrekare meyve bahçesi, açık hava spor alanları, mescit ve diğer sosyal donatıların yanı sıra, 650 metrekare çocuk oyun alanını da bu alanda yapacağız. Alanda çok sayıda kentsel donatı elemanına yer verecek, aydınlatma çalışmalarını da yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı.