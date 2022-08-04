12 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Kocaeli’de 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi yaptırmamak için direnme" "tehdit ve hakaret" suçlarından 12 yıl 8 ay 27 gün kesinleşmiş ağır hapis cezası bulunan I.A isimli firari şahıs Başiskele ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.