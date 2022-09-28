Vali Buhara, Pekmezci köyü sakinleriyle bir araya geldi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Akpınar ilçesi Pekmezci köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Akpınar ilçesi Pekmezci köyünü ziyaret eden Vali Mete Buhara, köy sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi. Köyün bağ bozumu etkinliğine katılan Vali Buhara, kadınlarla birlikte pekmez kaynattı. Akpınar Kaymakamı Yunus Emre Polat’ın da yer aldığı etkinlikte köylülere hitaben konuşan Vali Buhara, köyleri sık sık ziyaret ederek köyde yaşayan vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirtti.