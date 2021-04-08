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Vali Akın halk gününde vatandaşları dinledi

Vali İbrahim Akın, Nisan ayı halk günü toplantısında Kırşehirlileri dinledi.

KIRŞEHİR 08.04.2021, 10:12
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Vali Akın halk gününde vatandaşları dinledi

Vali İbrahim Akın, Nisan ayı halk günü toplantısında Kırşehirlileri dinledi.

2021 yılı Nisan ayı halk günü toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı. Her ay düzenli olarak Vali İbrahim Akın başkanlığında düzenlenen toplantıda vatandaşlar sorunlarını toplantıda anlatıyor. Nisan ayı halk günü toplantısına Vali Yardımcısı Zikri Şahin, ilgili kurum müdürleri ile müracaat sahipleri vatandaşlar katıldı. Valilikte düzenlenen halk toplantısı, vatandaşların talep ve isteklerinin imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulması ile sonra erdi.
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