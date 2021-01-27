Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden tarihi medrese açıklaması

KIRŞEHİR (İHA) – İhlas Haber Ajansının gündeme aldığı “Tadilata alınan tarihi medresede çalışmalar durdu” başlıklı haberinden sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü açıklama yaparak tarihi medresede yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Yazılı yapılan açıklamada, “Geçici üst örtü yapılması amacıyla projelendirme işlemleri 06.01.2017 tarihinde sözleşmeye bağlanmış ve projeler 31.12.2018 tarihinde tamamlanmıştır.” denildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklama ise şöyle;

“Cacabey Medresesi’nin nem probleminin çözümünü sağlamak amacıyla; öncelikle nem alan yapı elemanlarının raspalarının yapılmasına, çatı kaplamalarının sökülmesine, yapı elemanlarının havalandırılarak kurutulmasına ve bu aşamada yapının geçici bir üst örtü ile koruma altına alınmasına yönelik projenin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak ilgili koruma kuruluna sunulmasına, bu uygulamalar sonrasındaki gözlemler neticesinde yapının sorunları ve yapılması gereken müdahalelerin daha sağlıklı tespit edilebilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bilimsel heyet oluşturulması ve uygulamaların bu Heyetin görüş ve önerileri dikkate alınarak yürütülmesinin sağlanmasına” karar verilmiştir. Alınan bu karar doğrultusunda;

Geçici üst örtü yapılması amacıyla projelendirme işlemleri 06.01.2017 tarihinde sözleşmeye bağlanmış ve projeler 31.12.2018 tarihinde tamamlanmıştır.

Bu projeler doğrultusunda Cacabey Medresesi Geçici Üst Örtü ve Raspa Yapılması İşi’nin sözleşmesi 12.02.2019 tarihinde imzalanmıştır. Bu iş kapsamında cami üst örtüsü sökülmüş, cami içindeki sıvalar raspa edilmiş ve geçici üst örtüsü yapılmıştır. Bu imalatlar yapının kar suyu, yağmur suyu ve yer altı suyu gibi dış etkilerden korunması ve kendi bünyesinde bulunan yapıya kalıcı hasarlar veren nem ve rutubet etkisinin azaltılması amacıyla uygulanmış olup, eserde meydana gelen değişimlerin takip ve kontrolleri düzenli ve periyodik olarak konusunda uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Aynı kurul kararı doğrultusunda caminin üst örtüsünün kuruması aşamasında restorasyon projeleri yapım işinin sözleşmesi 01.06.2020 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu projelendirme işi devam etmekte olup iş bitim tarihi 26.02.2021’dir. Projelendirilme işlemlerinin akabinde oluşturulacak bilimsel heyet gözetiminde restorasyon işlemleri yürütülecektir”