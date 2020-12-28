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Sokağa çıkma kısıtlamaları sonuç verdi Kırşehir’de vaka sayıları 4’te 1 oranında düştü
Türkiye genelinde pandemi nedeniyle hafta içi ve hafta sonu uygulanan yasaklar Kırşehir’de sonuç verdi.
KIRŞEHİR 28.12.2020, 11:43
Türkiye genelinde pandemi nedeniyle hafta içi ve hafta sonu uygulanan yasaklar Kırşehir’de sonuç verdi.
Kırşehir Valiliği, Sağlık İl Müdürlüğü, STK ve medyanın yayınları ile desteklediği süreç Kırşehir’de vaka sayılarının kısıtlamalarla birlikte 4’te 1 oranında düşüş göstermesini sağladı.
İl Sağlık Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarından önce günlük 250 civarında olan vaka sayıları kısıtlamaların başlamasıyla birlikte günlük 50’ler seviyesine kadar düşüş gösterdi.Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte sürecin yönetimi Kırşehir Valiliği koordinesinde oluşturulan ve toplumun her kesiminin desteğinin alındığı birebir izlemelerle sağlanıyor. Pandemi servisinde çalışan personel süreç içerisinde başhekimliğinde destekleri ile izle edilirken pandemi yoğun bakım servisleri ise artışlar nedeniyle 3’e çıkarılmıştı. Vali İbrahim Akın, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Jandarma Komutanı Ferhat Kuran ve STK temsilcilerin sokaklarda yaptığı bilinçlendirme çalışmalarına Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü de yaptığı görsel yayınlarla destek sunuyor.
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