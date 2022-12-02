MÜSİAD Kırşehir Şubesi’nin ’Dost Meclisi’ programları meyvelerini veriyor

Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şubesi, ’Dost Meclisi’ programları ile şehrin sorunlarını irdeliyor.

MÜSİAD’ın konuğu olan İŞ-KUR İl Müdürü Metin Ülgen Kaya; şehirde yaşanan işsizlik, nitelikli işçi bulma ve mesleki eğitim konularında yaşadıkları sorunları ilgili iş adamlarına anlattı. MÜSİAD Kırşehir Başkanı Ömer Ali Öz de, yapılan toplantılarla şehrin güncel sorunlarına çözüm arayışında olduklarını belirterek, "Mesai mefhumundan bağımsız şekilde çalışmalar yürütüyoruz. İş insanlarının beklentileri ve gerçeklikler üzerine yapılan sohbetlerde de şehrin güncelliğini koruyan sorunları ve sorunlar karşısındaki çözüm önerileri tartışılıyor" dedi.

Program, hediye takdimi ile sona erdi.