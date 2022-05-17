Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: “Şaibeler çoğalmadan vicdanlar rahatlatılmalı”

KIRŞEHİR (İHA) – Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Ankara’da hayatını kaybeden koruma polisi Erol Yıldız’ın Kırşehir’deki cenaze töreninden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye’de faili meçhuller olduğunu ve Yıldız’ın hayatını kaybetme süreci ile ilgili vicdanların rahatlatılması gerektiğini söyledi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, koruma polisi Erol Yıldız’ın Akçakent ilçesindeki cenaze töreninin ardından yaptığı açıklamada, “Karanlık noktalarda bir çok hadise olmuş ve bu hadiselerin akıbetleri de meçhul olmuş” dedi.

Türkiye’de yaşanan olayların açığa çıkarılması gerektiğini belirten Çayır, “Geçmişe dönüp baktığınız da Türkiye’nin birçok alanda da karalık noktaları olduğunu görürsünüz. Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ortadayken korumasının bir şekilde ‘kaza’ gibi görünse de devletimizin ciddiyetle olayın üzerine gitmesi gerekir" diye konuştu.

"Soru işaretleri ortadan kaldırılmalı" diyen Çayır, "Biz halen Muhsin Yazıcıoğlu suikastını aydınlatamadık. Hala bu suikastle ilgili dava açılmadı. Ayın 23’ün de görülecek olan dava hırsızlık davası. Erol Yıldız, hakkın rahmetine kavuştu. Uzun yıllar Muhsin başkan ile çalıştı. Evinin önünde arabasının da altında kaldı. Bu olayla ilgili başladı sorular ve şaibeler çoğalmaya vicdanları rahatlatmak için savcılığın da işin akıbetini milletle paylaşmalı" dedi.