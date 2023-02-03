Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Adaletin olmadığı yerde hayat ve hayal olmaz"

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır; düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada adaletin olmadığı yerde hayal ve hayatın olmadığını söyledi.

Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şevket Göçmen; düzenlenen haftalık olağan basın toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Remzi Çayır, insanların hayatlarına mal olanlarla ortaklık kurmayacaklarını belirtti. Çayır konuşmasında; "Ülkemizi yönetenler, kendilerini sorumlu hissetmeli. Karanlık kalan noktalar açıklığa kavuşmalı. Hiçbir olay karanlık kalmamalı. Gelecekle ilgili hiçbir vatandaşımızın kaygısı olmalı. Hiçbir zaman ne mal ne de canımız şaibede olmamalıdır. Adalet umutsuzluk vermemeli. Hiç kimsenin hayalleri kaybolmamalı" dedi. Çayır açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Hiçbir vatandaşımız adaletten şaşmamalı. Bu nedenle devletimizi yönetenler de adil olmalı. Yokluğu ve yoksulluğu hayatlarımızda paylaştık. Kimi yıllarını, kimi ise canlarını verdi. Ülkücü, milliyetçi ve vatanseverleri herkes görüyor. Allah’a ve millete dayanan bir hareket için yola çıktık. Hiç kimseye zemin katları reva görmüyoruz. Türkiye’nin umudu hepimiz olacağız. Yönetimde de hepimiz söz sahibi olacağız. Türkiye, herkesle mücadele eder. Bu mücadele de adaletle olur. Ülke olarak en büyük ihtiyacımız kesinlikle güven ortamıdır. Üretim ve adalette dünya genelinde en iyi ülkeler arasında olmak zorundayız. Biz kimsenin kopyası olmayacağız. Efendiler; değil mazlumların sistemini kuracağız."

Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şevket Göçmen, basın toplantısı sonrası sivil toplum kuruluşlarını gezerek istişarede bulundu.