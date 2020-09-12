Kırşehir’de satışa hazır kaçak tütün ele geçirildi

Kırşehir polisi tarafından yapılan çalışmalarda satışa hazır halde kaçak tütün ele geçirdi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 72 kilogram kıyılmış tütün, 28 kilogram farklı markalarda kutulara paketlenmiş kaçak sigara, 63 bin 400 çeşitli markalarda makaron, 3 bin 600 doldurulmuş makaron, 4 bin 300 gram da nargile tütünü ele geçirdi.

Operasyonda E.U. ve A.A. gözaltına alındı.