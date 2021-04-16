banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Ebru Şancı:
Ebru Şancı: "Biz de ayrı yaşıyoruz, evde erkek çekilmiyor"
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama

Kırşehir’de belediye sokakları bahara hazırlıyor

Baharın kendini göstermesi ile birlikte Kırşehir Belediyesi, caddeler ve yürüyüş yollarında bulunan ağaçları budayarak şehri bahara hazırlıyor.

KIRŞEHİR 16.04.2021, 17:17
2
Kırşehir’de belediye sokakları bahara hazırlıyor

Baharın kendini göstermesi ile birlikte Kırşehir Belediyesi, caddeler ve yürüyüş yollarında bulunan ağaçları budayarak şehri bahara hazırlıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kendi sorumluluk alanlarında boya badana, ağaç budama ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri bahar mevsimi için hazırlıklara başladı. Ekipler, bahar hazırlıkları kapsamında ağaç dikme ve ağaç budaması gibi işleri gerçekleştirirken diğer taraftan da şehirde tek yön ve asfaltlama çalışmalarını yürütüyor.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
parçalı az bulutlu