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Kırşehir Belediyesi, artan vakalar sonrasında dezenfekte çalışmalarını artırdı
KIRŞEHİR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, ARTIŞ GÖSTEREN KORONA VİRÜS VAKALARINA KARŞI ŞEHİRDE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARINI ARTIRDI.
KIRŞEHİR 23.09.2020, 11:43
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Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, artış gösteren korona virüs vakalarına karşı şehirde dezenfekte çalışmalarını artırdı.
Geçtiğimiz Mart ayından bu tarafa belirli periyotlarda dezenekte çalışmaları yürüten Kırşehir Belediyesi, son günlerde artış gösteren vakalar karşısında halkın yoğun kullanımında olan alanlarda çalışmalarına hız verdi.
Dezenfekte çalışmaları kapsamında, sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarının sağlığı için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde dezenfekte çalışması yapan belediye; Kamu kurumları, çarşı alanları, oyun parkları, banka ATM’leri, çöp konteynırları, kaldırımlar, merdiven girişleri, asansör girişleri gibi toplu kullanıma açık olan alanlarda çalışmalarına hız verdi.
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