KAEÜ projesi TÜBİTAK’tan destek aldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Teknik Bilimler Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Mahmut Sarı’nın projesi TÜBİTAK’tan destek aldı.

Öğretim Görevlisi Mahmut Sarı, araştırmacı olduğu ve doktora tez çalışması merkezine alınan “İnşaat Sektöründeki İhtilafların Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Analizi ve Karar Tahmin Modeli” başlıklı projesi ile destek almaya hak kazandı. Öğretim Görevlisi Mahmut Sarı’nın TÜBİTAK tarafından desteklenen projesinde Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Bayram proje yürütücüsü, Sakarya Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Aydemir, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemil Akçay ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Üyesi Uzm. Arb. Derya Karademir araştırmacı olarak yer alacak.