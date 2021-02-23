İran kedisine kayıp haberleri sonucu kavuştu

Kırşehir’de, İran kedisi kaybolan kadın kuaförünün haberler aracılığıyla yaptığı çağrı sonuç verdi. Kedi şehirde Nurdan Dernek adlı kişi tarafından bulunarak sahibine ulaştırıldı.

Dernek, haber paylaşımlarında gördüğü kedi için yorum yaparak kedinin kendisinde olduğunu ve sahibine ulaşmak istediğini belirtti.

Terme Caddesinde kadın kuaförü işleten Ayşe Çalışkan’ın kedisini teyit etmesi sonrası kedisini bulan Nurdan Dernek’in evine çiçek ve vaat ettiği 500 lira ile giderek ödülünü teslim edip kedisini aldı.

Çalışkan’ın apartmanda beslediği kedisi, geçtiğimiz hafta kaybolmuş Çalışkan Ahi Polis Merkezine giderek kedisi için kayıp başvurusunda da bulunmuştu.