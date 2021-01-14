İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kırşehir’de, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 Yılı 1. Olağan Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantı da konuşan Vali Akın, toplantının il düzeyinde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik politikalar belirlemek üzere düzenlendiğini söyledi.

Toplantıda, işsizliğe yönelik olarak alacakları koruyucu ve geliştirici tedbirleri görüştüklerini belirten Vali Akın, “Bütün ülkelerin en önemli sorunları arasında işsizlik yer almaktadır. Biz de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu olarak değerlendirmelerde bulunuyor, gereken kararları alıyor, aldığımız bu kararları da uygulamaya geçiriyoruz"dedi

Geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs ile mücadele süreci yaşandığını söyleyen Vali İbrahim Akın; “Bu süreçte tüm sektörlerde daralma yaşandı. Ancak, son zamanlarda alınan tedbirler sayesinde vaka sayılarında ülkemizde olduğu gibi ilimizde de önemli oranda bir düşüş sağlandı.Yapılan aşılama ile birlikte daha güzel günlere kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz"diye konuştu.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya’nın kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında bilgilendirme yaptığı toplantı, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.