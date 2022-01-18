İl İstihdam Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kırşehir’de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı 1. Olağan Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Akın, il düzeyinde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik politikalar belirlemek üzere İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısının yapıldığını söyledi.

Toplantıda, işsizliğe yönelik olarak alınacak tedbirleri görüştüklerini ifade eden Vali İbrahim Akın, “İşsizlik ülkelerin en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Biz de Kırşehir’de işsizliğin önlenmesi, istihdamın artırılmasına yönelik olarak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında değerlendirmelerde bulunuyor ve gereken kararları alıyoruz"dedi.

Valilikte düzenlenen toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya’nın yaptığı sunumun ardından fikir alışverişi ile sona erdi.