Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turpçu, "Gazeteciler ve ajans çalışanları trol değildir"

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu’nun dün gerçekleştirilen ve ajans çalışanlarını trol olarak suçladığı belediye meclisi toplantısı hakkında açıklamada bulunan Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, gazeteci ve ajans çalışanlarının trol olmadığını söyledi.

Turpçu açıklamasında, "Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, meclis toplantısında toplantıda bulunan AA ve İHA Muhabirlerini kast ederek trol suçlamasında bulundu. Bizler, arkadaşlarımızın kamuoyunu aydınlatma görevi üstlendiklerini net olarak bilmekteyiz. Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu’nun da şehr’ül emin olduğunu biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine karşı da eşit mesafede olması gerektiği inancını taşıyoruz" dedi.

Şehirde yapılan her eleştiri ve yaşanan olumsuz durumlar karşısında gazeteci ve muhabirlerin hedef alındığını aktaran Turpçu, "Eleştiri gazetecilik mesleğinin özünü oluşturur. Hedef tahtasına konulan insanların da topluma karşı bakış açılarının iyi bilinmesi gerekir. Ajanslar da görevli olan meslektaşlarımızın da sosyal medya yayıncıların dan ayırt edilmesi gerektiğini net olarak ifade etmek isteriz. Gazeteciler, habercidir. Haber verirken de toplumu bilgilendirme görevi üstlenir. Onların suçlanması ve bunun kamu oyuna sürekli deklare edilmeye çalışılması doğru değildir. Şayet onların yanlış yönlendirme, yalan haber yapma, bilgi verirken yanlış aktarma gibi durumları söz konusu ise bunun da karşılığı mahkemelerdir" diye konuştu.