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Ev fareleri polisten kaçamadı

Kırşehir’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 20 evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.

KIRŞEHİR 28.12.2022, 14:23 28.12.2022, 14:34
Ev fareleri polisten kaçamadı

Çiçekdağı Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ilçede ve Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 20 evde hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Polisin 10 günlük titiz çalışması sonucu 20 eve girip hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 3 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Kirsehir
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