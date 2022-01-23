Esnaf buzlanmaya karşı çareyi kendi buldu

Kırşehir’de kar yağışı sonrası esnaf, buzlanma yaşanmaması için iş yerlerinin önüne tuz attı.

Şiddetli kar yağışı ile beyaza bürünen Kırşehir’de belediye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine Terme Caddesi üzerindeki bir işletmeci, iş yerinin önü buzlanmasın diye kendi tuzunu kendi attı. Esnaf Emre Soylu, "Hakkımızda hayırlısı olsun. İş yerimizin önü buz olmasın diye kendi tuzumuzu atıyoruz. Müşterilerimiz kaymasın, rahat alışverişlerini yapsın istiyoruz. Bu nedenle de devam eden yağış karşısında kendi tuzumuzu kendimiz attık" dedi.

Kırşehir’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oldu. Kar yağışı geceden sabahın ilk saatlerine kadar tipi şeklinde devam etti. Cacabey Meydanı, Ahi Evran Külliyesi ve Kent Park’ta kar yağışı ve biriken karlar görsel şölen oluşturdu. Kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluşmasıyla vatandaşlar fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Kızaklar ve kartonlardan oluşturduğu kaydırakla kayan Aytekin Küçük adlı vatandaş, uzun zamandır kar yağışı beklediklerini ve mutlu olduklarını söyledi. Hakan Tekten adlı vatandaş ise kar yağışının bereket olduğunu ve şehrin uzun zamandır kar yağışına hasret olduğunu belirtti.

Sürücüler il merkezinde zorlukla hareket ettiklerini söylediler.