24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kırşehir’de düzenlenen programda emekli öğretmenlere ’Hizmet Şeref Belgesi’ verildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan tarafından Cacabey Meydanında Atatürk heykeline çelenk sunulmasının ardından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programda emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara; öğretmenlerin insan yetiştirmek gibi önemli ve kutsal bir görevi ifa ettiklerini söyledi. Vali Buhara; “İnsan yetiştiren öğretmenlerimiz hem zor hem de kutsal bir görev olan mesleklerini fedakârca yerine getirmektedir. İyi bir insan, vatansever, faydalı bir birey yetiştirebilirsek esasında en büyük eseri ortaya koymuş oluruz. Öğrencilerimizi ne kadar iyi bir şekilde yetiştirip geleceğe en iyi şekilde hazırlarsak, onları çevreye ve topluma duyarlı vatandaşlar olarak yetiştirir ve bir kişilik kazandırabilirsek çok önemli bir kazanç elde etmiş oluruz. Öğretmenlerimiz de öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda eğitim vermeli, onların kendilerini geliştirmesine yardımcı olmalıdır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan’ın da konuşmasının ardından aday ve emekli öğretmenler adına konuşmalar yapılan programda adaylığı kaldırılan öğretmenlerin ’Yemin Merasimi’ gerçekleştirildi. Şiir okunması, emekli öğretmenlere Vali Mete Buhara tarafından ‘Hizmet Şeref Belgeleri’nin verilmesi ve ‘Çocuğun Gözünden Öğretmen’ adlı videonun izlenilmesi ile devam eden 24 Kasım Öğretmenler Günü programı öğretmenler korosunun seslendirdiği müzik dinletisi ile sona erdi.