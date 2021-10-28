Cumhuriyet Bayramı Kırşehir’de etkinliklerle kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cacabey Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Kırşehir Kalesinden yapılan 3 pare top atışı ile başlayan Cumhuriyet bayramı 98. yıldönümü kutlamaları Cacabey Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Çelenk sunma törenine Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Millletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Sadık Gülecen, il protokolü, siyasi partilerin il temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kentte Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim Cuma günü düzenlenecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.