banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Bu hastane diğerlerinden farklı
Bu hastane diğerlerinden farklı

Cumhur İttifakı il başkanları esnafla buluştu

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırşehir il başkanları esnafla buluştu.

KIRŞEHİR 20.06.2022, 15:54
Cumhur İttifakı il başkanları esnafla buluştu

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırşehir il başkanları esnafla buluştu.

Terme Caddesinde esnafla bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve MHP İl Başkanı Arif Kılıç, bir araya geldiği esnafla fikir alış verişi yaptı. Esnafla yapılan sohbete İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik, AK Parti il başkan yardımcısı Serhat Duran, MHP Merkez İlçe Başkanı Ramazan Adalı ve MHP il başkan yardımcısı Yasin Berktaş katıldı.

Cadde esnafından alışveriş de yapan Cumhur İttifakı İl Başkanları, esnafların sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini anlattı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu