Çiçekdağı’nda kuşlar için dağlara yem bırakıldı

Çiçekdağı ilçe belediyesi, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor Müdürlüğü ortaklaşa programında dağlarda bulunan kuşlar için doğaya yem bıraktı.

İlçede düzenlenen programda da öğrenciler, ilçe protokolünün de katılımıyla doğa da bulunan kuşların mevsimsel şartlarda aç kalmaması ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam yaptığı açıklamada; “Çiçekdağı Belediyesi, Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çiçekdağı Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları neticesinde: Hz Ömer’in ’Dağlara buğdaylar serpin. Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler.’ sözü düstur edinilerek yaban hayvanlarının ve kuşların beslenmesi için ilçemiz belediyesine ait çamlık mevkiinde farklı noktalara öğrencilerle birlikte yem bırakıldı. Böylece kış koşulları dolayısıyla bu günlerde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların hafızalarda yer edinmesini sağlamanın yanı sıra, öğrencilerimizin de hayvan sevgisini yaşayarak öğrenmesine vesile olundu"dedi.