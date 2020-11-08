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Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu, "50 yıl su sorunu yaşamayacağız"

KIRŞEHİR'İN ÇİÇEKDAĞI İLÇE BELEDİYE BAŞKANI HASAN HAKANOĞLU, İLÇEDE YAŞANAN SU SORUNUNU TATLI SU LE ÇÖZECEKLERİNİ VE İLÇEDE 50 YIL SU SORUNU YAŞANMAYACAĞINI SÖYLEDİ.

KIRŞEHİR 08.11.2020, 10:47
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Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu, "50 yıl su sorunu yaşamayacağız"

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçede yaşanan su sorununu tatlı su le çözeceklerini ve ilçede 50 yıl su sorunu yaşanmayacağını söyledi.

Belediye Başkanı Hakanoğlu, açıklamasında; "İlçede yaşanan su sıkıntısı nedeniyle çalışmaların takipçisiyiz. Kısa sürede Çiçekdağı’nın tatlı suya kavuşması için çaba gösteriyoruz. Tatlı su getirme çalışmalarına başladık. Suyumuzun geleceği güzergahta servis yolu yapım işlerine başlanıldı" dedi.

Yazın yeni yapılacak depolara suyun akmasının beklendiği ilçede uzun süredir yaşanan su sorununun da çözüme kavuşması hedefleniyor.

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