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CHP İl Başkanı Genç: “Eğitim kaybı telafisi için bilimsel çalışma başlatılması gerekir”

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Baran Genç, pandemi sürecinde kaybolan eğitim açığının giderilmesi için bilimsel çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

KIRŞEHİR 28.09.2021, 14:00
CHP İl Başkanı Genç: “Eğitim kaybı telafisi için bilimsel çalışma başlatılması gerekir”

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Baran Genç, pandemi sürecinde kaybolan eğitim açığının giderilmesi için bilimsel çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Genç, “Koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir öğrenim kaybıyla karşı karşıya olduğumuz açıktır. Pandemi süreci ise büyük oranda eğitim öğretim eşitsizliklerine yol açmıştır” dedi. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte çocukların okullarına kavuştuğunu fakat yetersizliklerin de olduğunu savunan İl Başkanı Baran Genç, “Okullarda ihtiyaç duyulan yardımcı personel ataması yapılamamıştır. Gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı’na ek kaynak aktarımı yapılabilir. Tamirata ve onarıma ihtiyaç duyan derslik ve okullar için de partimiz ve belediyelerimiz harekete geçmeye hazırdır" diye konuştu.

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