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Bulamaçlı Kaplıcası, sağlık ve termal turizm merkezi oluyor

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde yer alan ve tarih boyunca halk sağlığı için hizmet veren Bulamaçlı Kaplıcası sağlık ve termal turizm merkezi oluyor.

KIRŞEHİR 07.10.2021, 09:48
Bulamaçlı Kaplıcası, sağlık ve termal turizm merkezi oluyor

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde yer alan ve tarih boyunca halk sağlığı için hizmet veren Bulamaçlı Kaplıcası sağlık ve termal turizm merkezi oluyor.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu yaptığı açıklamada, kaplıca bölgesinin modern tesisleriyle birlikte sağlık alanında şifa dağıtacağını söyledi. Belediye Başkanı Hakanoğlu, "AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u ziyaret ettik. Ziyaretimizde 2022 yılı başında Bulamaçlı Kaplıcasına yapılacak yatırımlar ile alakalı görüşme gerçekleştirdik. Şifası ile yüzyıllardır halk sağlığına hizmet veren kaplıcamız, yapılacak modern tesisler ile şifa dağıtmaya, ülkemizin her yerinden gelecek misafirleri ağırlamaya devam edecektir" dedi.

Bölge için planlanan projeler ise yakın zamanda hayat bulacak.

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