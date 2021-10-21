Belediye Başkanı Ekicioğlu: “Yerkon İlaçlama Faaliyetleri devam ediyor”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, yerkon ilaçlama faaliyetlerinin sürdüğünü ve temizleme çalışmalarının belirli aralıklarla yapıldığını söyledi. Ekicioğlu, “Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yerkonlar’da belli aralıklarla dezenfekte, ilaçlama ve yüzey temizliği yaparak gerekli hijyenik ortamın oluşmasını sağlıyor” dedi.

Belediyenin alt ve üst yapı çalışmalarıyla birlikte temizlik çalışmalarını önemsediğini aktaran Belediye Başkanı Ekicioğlu; "Göreve geldiğimizden beri, Kırşehir’imizin alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla birlikte temizlik açısından da rahat yaşanır bir şehir olması için hiç durmadan tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Bilindiği gibi mevcut işyerlerinin ve yerleşim birimlerinin yoğun olduğu caddelerimizde çöp miktarının fazla olması sebebiyle ve önceki sistemin de ihtiyaca tam olarak cevap vermemesi nedeniyle yerkonlar yerleştirmiştik. Kırşehir Belediyesi olarak dünyada uygulanan tüm modern sistemleri inceleyerek, şehrimiz şartlarına en uygun yeraltı konteynırlarını halkımızın kullanımına sunduk. Yerkonlar’da yerçekimi kuvvetinin etkisiyle çöpler kendiliğinden sıkışıyor ve yerüstü sistemlere göre 3 kat fazla atık depolanıyor. Toprağın serin tutma özelliği çöp içindeki bakteri çoğalmasını yavaşlatarak koku probleminin önüne geçiyor. Sistemin kapalı olması sebebiyle kötü görüntü oluşmuyor ve sokak hayvanlarının çöpleri dağıtması da engellenmiş oluyor” dedi.

Hava sıcaklıklarına bağlı olarak da Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yerkonlarda belli aralıklarla dezenfekte, ilaçlama ve yüzey temizliği yaparak gerekli hijyenik ortamın oluşmasını sağlıyor.