Belediye Başkanı Ekicioğlu, siyasi partilerin temsilcilerini bilgilendirdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu faaliyet sunumları kapsamında siyasi parti temsilcilerini bilgilendirdi.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından geçen 2 yıllık süreci başkan Ekcioğlu siyasi temsilcilere anlattı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşen toplantıda konuşan Ekicioğlu, “Demokratik duruşumuz, şeffaf ve hesap verebilir yerel yönetim anlayışımızın gereği olarak bu sunum toplantılarını gerçekleştiriyoruz” dedi.

‘Ortak Akıl’ yönetimi ile çıktıkları yolda yaşanan değişimleri anlatan Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Kırşehir Belediyesi’ni hep birlikte ortak akılla yöneteceğiz diye yola çıktığımızda bu kentin sorunlarını ve ihtiyaçlarını, bu kentte yaşayan 7’den 70’e herkesin taleplerini ve düşüncelerini değerlendirip alanlarında uzman ekibimizle 70 Proje başlığı altında hazırladığımız projelerimizi Kırşehir kamuoyu ile paylaşmıştık.

Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Pandemi koşulları içerisinde bir geçti. Ancak Pandemi döneminin oluşturduğu ekonomik ve sosyal koşulları bahane etmeden şehrimizin daha yaşanılır hale gelmesi ve çağdaş bir görünüme kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Siyasi Parti temsilcilerinin Kırşehir Belediyesi’nin çalışmaları ve projeleri hakkındaki sorularının cevaplandırılmasının ardından faaliyet sunumu toplantısı sona erdi.