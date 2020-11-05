Belde Belediye Başkanı Arazay’dan, öğrencilere destek
KIRŞEHİR'DE, ÖZBAĞ BELDE BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARAZAY, YOZGAT'IN YERKÖY İLÇESİNDE BULUNAN ANASINIFI ÖĞRENCİLERİNE KIŞLIK KIYAFET DESTEĞİNDE BULUNDU.
Kırşehir’de, Özbağ Belde Belediye Başkanı Rasim Arazay, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bulunan anasınıfı öğrencilerine kışlık kıyafet desteğinde bulundu.
Özbağ Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Başkan Arazay, ihtiyaç sahibi çocukların tespit edildiği organizasyonda çocuklara destek sunarken aynı zamanda da onlarla oyun oynayıp bir süre sohbet etti.
Başkan Arazay, etkinlik sonu düzenlediği açıklamasında; "Çocuklarımızın gönlünü kazanmak onları mutlu etmek bizleri de oldukça sevindirdi. Her fırsatta eğitime ve öğrencilerimize yönelik projelerin destekçisi olup belediye imkanları doğrultusunda yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.
Yerköy ilçe Mehmet Akif Ersoy Ortaokul Müdürü Hasan Buğra Karaca ise Özbağ Belediye Başkanı Rasim Arazay’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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|P
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