AK Partili Ünsal: “Yağışlarda zarar gören çiftçinin hesabına 4 milyon lira destek yatacak”

KIRŞEHİR (İHA) – Geçtiğimiz kış mevsimi ve sonrasında oluşan doğal afetlerde zarar gören çiftçiye 4 milyon TL destek ödemesi yatacak.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Cumhurbaşkanlığından talep edilen desteğin çiftçinin hesabına aktarılacağını söyledi. Ünsal açıklamasında; “Bizler laf üretmek yerine icraat yaparak destekliyoruz. Şehrimizde dolu ve doğal afet nedeniyle zarar gören çiftçimizi yerinde ziyaret ettiğimiz gibi onların da içerisinde oldukları sorunlardan çıkmaları için destek taleplerimizi ilettik” dedi.

4 milyonluk destek Kırşehir’e gönderilecek

Yaşanan afet sonrası talep edilen desteğin çiftçinin hesabına aktarılacağını belirten Ünsal; “Hasat dönemi öncesi meydana gelen aşırı yağış ve dolu afeti nedeniyle çiftçilerimizin bitkisel ürünlerinde meydana gelen zararları yerinde tespit etmiş ve Cumhurbaşkanlığımızdan zarar gören çiftçilerimiz için destek talep etmiştik. 4 milyon TL zarar gören çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçimizin her zaman yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.