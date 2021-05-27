AK Parti’den 27 Mayıs Darbesi açıklaması

AK Parti Kırşehir Teşkilatı, 27 Mayıs Darbesinin yıl dönümünde açıklama yaptı.

İl Başkanlığı toplantı salonunda yapılan basın açıklaması İl Başkan Yardımcısı Emre Eren tarafından yapıldı. Eren açıklamasında, Türkiye’de milletin demokrasi ve insan hakları adına birçok fedakarlığı göze alarak bedel ödediğini söyledi. Türkiye’de darbelerin tarihleri hakkında da bilgiler veren Eren, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe; 27 Mayıs 1960’ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildi. Milli irade ile arasına perde çekenlerin; insanlığa, demokrasi ve vicdanlara yönelik büyük bir ihaneti olarak hafızalarımıza kazındı. 1950 yılında milli iradenin yüksek teveccühü ile dönemin tek parti zihniyetini geride bırakarak iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda ortaya koydukları projeler ile Türkiye’ye çağ atlattılar. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, bilhassa din ve vicdan özgürlüğü konusunda attığı adımlarla milletimizin gönlünde yer edinmiştir" dedi. ’Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından birinin Türkçe Ezan’ olduğunu aktaran İl Başkan Yardımcısı Eren, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Vatanın yararına olan gidişatın önünü tıkamak isteyenler türlü yalan ve iftiralarla algı oluşturarak 1960 yılında, askerin namlusunu Çankaya Köşkü’ne çevirmişlerdir. Millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye odaklı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, mizansen yargılamalar ile hukuk dışı şekilde darağacına göndermiştir. Hayatlarına son verilen yalnızca milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk Milleti olmuştur. Üzerinden yıllar geçse de söz konusu darbeci zihniyet varlığını devam ettirmiş, en son 15 Temmuz’da da benzer bir senaryo sahneye koyulmuştur."