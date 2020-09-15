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Ahiler, heybeleri ile esnafları gezerek kolonya ve maske dağıttı

KIRŞEHİR'DE, AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI KAPSAMINDA AHİLER, HEYBELERİNİ TAKARAK ESNAFLARA MASKE KOLONYA VE TÜRK BAYRAĞI DAĞITIMI YAPTI.

KIRŞEHİR 15.09.2020, 13:41
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Ahiler, heybeleri ile esnafları gezerek kolonya ve maske dağıttı

Kırşehir’de, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ahiler, heybelerini takarak esnaflara maske kolonya ve Türk Bayrağı dağıtımı yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan etkinlikte genç ahiler ellerinde heybeleri ve yöresel kıyafetler ile esnafları gezerek kolonya, ahilik öğütleri ve maske dağıtımları yaptı.

Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, Ahi selamı ile esnafları selamlayarak pandemi sürecini hatırlatıp maske, mesafe ve hijyen kurallarını esnaflara hatırlatıp kurallara uyulmasını isteyerek Ahilik Haftasının kutlu olmasını diledi.

Esnafların olumlu karşıladığı etkinlikler kapsamında şehir genelinde bulunan esnaflara ulaşılarak bayram kutlaması yapılıyor.Kırşehir merkezli başlayan kutlamalar kapsamında şehir protokolü Ahi Evran Külliyesine giderek pandemi kurallarına uygun şekilde dua etmiş, kolonya dezenfektan ve maske sunmalarıyla külliye içerisine alınmıştı. Haftanın açılış proğramı ise Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilmişti.

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