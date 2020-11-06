AHİKA ile istihdam ve üretime destek protokolü imzalandı

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından desteklemesine karar verilen ’Ahi İlinde İstihdam ve Üretime Tam Destek Projesi’nin protokolü imzalandı.

Valilikte yapılan imza protokolüne Vali İbrahim Akın, AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol, Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Ozan ve Birlik Başkan Yardımcısı Nurettin Alkan katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince hazırlanan ’Ahi İlinde İstihdam ve Üretime Tam Destek Projesi’ onaylanarak destek almaya hak kazandı.

Vali İbrahim Akın ile ilgili kurumlar arasında imzalanan ve 1 milyon 483 bin lira bütçeli projede Kırşehir’in temel geçim kaynakları arasında olan hayvancılık sektöründe istihdamı arttırarak kırsal alandaki üreticilerin bu işi bilinçli ve verimli yapmaları hedefleniyor. Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince hazırlanan proje ile belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla Savcılı Büyükoba, Benzer, Değirmenkaşı ve Hanyeri Köylerine dört yeni süt toplama merkezi kurulacak.

Ayrıca Mucur, Ulupınar, Çayağzı, Bayramözü, Hamit, Ömerhacılı’da bulunan mevcut süt toplama merkezlerinin kapasitesi artırılacak ve alt yapı iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.