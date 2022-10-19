Ahi hekimleri beyaz önlüklerini giydi

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen Beyaz Önlük Giyme Törenine Tıp Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Güneş, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve veliler katıldı. Programın açılış konuşmasını Üniversite Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil yaptı. Karahocagil, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin "Yeni Türkiye’nin Yenilikçi Üniversitesi" sloganına uygun olarak çağdaş eğitim öğretim yöntemlerini uyguladığını, ulusal uluslararası kalite standartlarını yakalayan bir kurum olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Tıp Fakültesinin fiziki durumu hakkında törene katılanlara bilgi veren Karahocagil, “Tıp Fakültemiz 17 bin metrekare Temel Tıp Bilimleri binası, Kuramsal elektronik sınav salonları, 9 odalı Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav yani OSCE istasyonu, Öğrenci ve ARGE laboratuvarları ve bin metrekarelik deney hayvanları ünitesi ile çağdaş eğitim ve araştırma alt yapısı için mekân problemini tamamen çözmüş bir fakültedir.” dedi.

Konuşmasında üniversitenin kalite çalışmalarına da yer veren Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin 2015 yılından beri kalite çalışmalarını yürüttüğünü ve bu alanda önemli başarılara imza attığını kaydetti.