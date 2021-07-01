Ahi esnafı masa tenisi turnuvasında karşılaştı

Kırşehir’de 2021 Ahi Evran Yılı Etkinlikleri kapsamında esnaflar arasında masa tenisi turnuvası yapıldı. Turnuva sonrası ilk 3’e giren ’esnaf sporculara’ madalya takıldı.

2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası sponsorluğunda esnaflar arası masa tenisi turnuvası düzenlendi. Yeraltı Çarşısı’nda gerçekleştirilen masa tenisi turnuvasında 10 esnaf 5 grup halinde yarıştı. Turnuvanın 3.’sü Erkan Yüzügüllü, 2.’si Emel Ersin olurken kazanan isim Ali Atik oldu. İlk 3’e giren esnaflara madalya takılırken katılım sağlayan esnaflara hediyeler verildi.

Turnuvadan keyif aldığını belirten esnaf Ali Atik, “Çok mutlu olduk ve çok eğlendik. Esnaf Odaları, Ticaret ve Sanayi Odası ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne böyle bir organizasyon yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Bu tür organizasyonların insanlara daha fazla ulaşmasını istiyoruz” dedi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ise, “2021 yılının Ahi Evran Yılı olması dolayısıyla ahiliğin merkezi Kırşehir’de bu tür etkinlikler devam edecek. Esnaflarımızın da faydalanabileceği sosyal ve kültürel etkinliklerle beraber Ahilik Haftası’na doğru ilerliyoruz. İnşallah bu yılki Ahilik Bayramımız daha görkemli geçecek. Esnaflarımızın memnun şekilde Ahilik Haftası’nı geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.